Veja todos os participantes da Sul-Americana 2025; Serão 6 times brasileiros no torneio

Com o fim dos campeonatos e copas nacionais, estão definidos todos os 44 participantes da Copa Sul-Americana de 2025. Os últimos classificados foram os representantes da Bolívia e Colômbia, no último dia 23.

Foram 44 vagas distribuídas por meio de campeonatos nacionais, 12 na fase de grupos e 32 para uma fase prévia. Os times brasileiros e argentinos vão diretamente para a fase de grupos.

Os times brasileiros confirmados são: Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio.

As equipes de Bolívia, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela vão disputar uma fase prévia em confrontos nacionais. Deste modo, dos quatro representantes desses países, apenas dois chegarão à fase de grupos.

Legenda: O Atlético Mineiro é um dos 6 brasileiros na Copa Sul-Americana de 2025 Foto: Pedro Souza / Atlético

Os quatro eliminados na terceira fase da Pré-Libertadores completarão as 32 equipes presentes na fase de grupos. Os oito terceiros colocados da fase de grupos da Copa Libertadores entrarão nos playoffs e brigarão por uma vaga nas oitavas de final com os vice-líderes de cada grupo da Copa Sul-Americana.

Veja todos os classificados para competição:



Brasil

Cruzeiro (9º da Série A)

Vasco (10º da Série A)

Vitória (11º da Série A)

Atlético-MG (12º da Série A)

Fluminense (13º da Série A)

Grêmio (14º da Série A)

Argentina

Godoy Cruz (6º do Campeonato Argentino)

Independiente (8º do Campeonato Argentino)

Huracán (9º do Campeonato Argentino)

Unión (10º do Campeonato Argentino)

Lanús (11º do Campeonato Argentino)

Defensa y Justicia (12º do Campeonato Argentino)

Bolívia

Universitario de Vinto (vice-campeão do Torneio Apertura do Campeonato Boliviano)

Aurora (3º do Campeonato Boliviano)

Nacional Potosí (4º do Campeonato Boliviano)

GV San José (5º do Campeonato Boliviano)

Chile

Palestino (4º do Campeonato Chileno)

Universidad Católica (5º do Campeonato Chileno)

Unión Española (6º do Campeonato Chileno)

Everton (7º do Campeonato Chileno)

Colômbia

Millonarios (3º do Campeonato Colombiano)

Once Caldas (5º do Campeonato Colombiano)

Junior Barranquilla (6º do Campeonato Colombiano)

América de Cali (8º do Campeonato Colombiano)

Equador

Universidad Católica (4º do Campeonato Equatoriano)

Aucas (5º do Campeonato Equatoriano)

Mushuc Runa (7º do Campeonato Equatoriano)

Orense (8º do Campeonato Equatoriano)

Paraguai

Guaraní (4º do Campeonato Paraguaio)

2 de Mayo (5º do Campeonato Paraguaio)

Sportivo Luqueño (6º do Campeonato Paraguaio)

Sportivo Ameliano (7º do Campeonato Paraguaio)

Peru

Cusco (5º do Campeonato Peruano)

Cienciano (6º do Campeonato Peruano)

Atlético Grau (7º do Campeonato Peruano)

ADT (8º do Campeonato Peruano)

Uruguai

Cerro Largo (5º do Campeonato Uruguaio)

Danubio (6º do Campeonato Uruguaio)

Racing (7º do Campeonato Uruguaio)

Montevideo Wanderers (8º do Campeonato Uruguaio)

Venezuela

Metropolitanos (vice-campeão do Torneo Apertura do Campeonato Venezuelano

La Guaira (5º do Campeonato Venezuelano)

Puerto Cabello (7º do Campeonato Venezuelano)

Caracas (8º do Campeonato Venezuelano)