Zico exalta Ceará e Fortaleza na Série A e revela: ‘não tive a felicidade de pegar o Castelão como jogador’

O ex-jogador Zico, grande nome da história do Flamengo e da Seleção Brasileira, exaltou a presença de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão 2025. A declaração foi feita após o tradicional “Jogo das Estrelas”, disputado neste sábado (28), no Maracanã.

“Feliz porque o Ceará sempre foi um grande público, um grande apaixonado por futebol, conseguiram chegar lá (na Série A) por merecimento, por estrutura, por montar um futebol bem profissional, que possa competir de igual para igual com outros estados”, disse Zico em entrevista na zona mista do Maracanã, após o "Jogo das Estrelas".

Legenda: Jogo das Estrelas de Zico, em 2024 Foto: Casa da Photo

Zico ainda falou sobre o clima de jogar uma partida de futebol em Fortaleza. Ele lamentou por não jogar no Castelão, mas fez questão de exaltar o clima de festa e paixão que é jogar na capital cearense.

“A gente fica feliz, porque tenho certeza que todo mundo gosta de jogar lá em Fortaleza, porque é sempre casa cheia e muita alegria. Eu que joguei muitas vezes lá sei disso, não tive a felicidade de pegar o Castelão, mas peguei outros estádios com realmente muita paixão do torcedor que ia ao estádio e ver um bom espetáculo”, completou.