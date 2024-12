Monitorado pelo Fortaleza, David Luiz faz vídeo de despedida no Fla e alfineta diretoria

O zagueiro David Luiz publicou um vídeo de despedida para a torcida do Flamengo neste sábado e aproveitou o momento para mandar um recado à nova diretoria do clube. O jogador, que sempre manifestou uma grande identificação com os torcedores, lamentou a maneira como foi dispensado: "Infelizmente não foi uma forma mais formal".



Na reta final do seu vínculo, que se encerra nesta terça-feira (31 de dezembro), o zagueiro não teve o contrato renovado. O atleta de 37 anos é monitorado no Fortaleza, mas sem nenhuma proposta oficial feita ao jogador. Nos últimos dias, inclusive, o jogador participou de uma atividade recreativa no Pici ao lado do CEO do clube, Marcelo Paz, durante o período de férias.

Dispensa do Fla

O responsável por comunicar a dispensa foi José Boto, novo diretor de futebol que assumiu a função com a eleição de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, à presidência do clube.



"Chegou o grande dia de nos despedirmos, Nação. Infelizmente não foi uma forma mais formal devido a inúmeros fatores. Mas não poderia deixar de vir aqui e dizer que sou eternamente grato a tudo que vivi dentro do Flamengo. Vi toda a mobilização da torcida para que eu pudesse vestir o manto. Foi assim durante esses anos que eu passei. Onde quer que a gente fosse foi tudo muito caloroso e genuíno (apoio do torcedor), no Rio, São Paulo, Nordeste. Para mim foi sempre gratificante abraçar vocês e retribuir esse amor que sinto", diz parte do vídeo.