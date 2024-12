Fortaleza confirma empréstimo do meia Amorim para o Athletic, da Série B

O meia-atacante Amorim foi emprestado pelo Fortaleza ao Athletic até o final da temporada 2025. A informação foi confirmada pelo próprio clube cearense na manhã deste domingo (29). O jogador de 19 anos estava integrado ao elenco profissional do Leão.

Com contrato com o Tricolor do Pici até o final de 2027, Amorim será emprestado pela primeira vez pelo Leão em 2025. Na atual temporada, foram 15 jogos com a camisa do Fortaleza, pelas equipes sub-20 e sub-23.

Revelado nas categorias de base do Fortaleza, Amorim tem apenas 19 anos e é considerado uma das promessas do clube. Ele defenderá o Athletic, time recém-promovido para a Série B do Brasileirão.

NOVO DESAFIO PARA AMORIM

Após uma temporada de sucesso na Série C do Brasileirão, o Athletic disputará pela primeira vez a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza desejou sucesso a Amorim em seu novo desafio no clube mineiro.