Quanto custa ser sócio-torcedor de Ceará e Fortaleza em 2025? Veja planos e valores

Com a chegada do novo ano, é comum reajustes nos valores dos planos de sócio-torcedor de Ceará e Fortaleza. Os dois clubes já divulgaram os novos valores para a temporada 2025, com um aumento no custo dos planos.

No caso do Ceará, que tem o Sócio Vozão como seu programa de associados, são três planos, todos eles com reajustes: Campeão da Popularidade, por R$ 70, Mais Querido, por R$ 120, e Vovô de Ouro, por R$ 200.

No caso do Fortaleza, são cinco planos, também com reajuste: É o Laion, por R$ 60, Interior, por R$ 65,90, Leão Fiel, por R$ 89,90, Leão de Aço, por R$ 178,90, e Leão do Pici, por R$ 318,90.

O Ceará, na tarde da última segunda-feira (30), apresentava o número de 40.673 sócios-torcedores no portal do Sócio Vozão, programa de associados do clube. De acordo com o clube, foram R$ 24 milhões em faturamento neste ano com o programa.

Já o Fortaleza, na tarde desta segunda-feira (30), apresentava o número de 43.860 sócios-torcedores no portal do Sócio Fortaleza, programa de associados do clube. O balanço de faturamento do programa ainda não foi divulgado pelo Leão.