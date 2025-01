Ceará conclui obras de melhorias no campo de Porangabuçu

O Ceará concluiu parte das obras realizadas no campo principal de Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu. Ao todo, sete procedimentos foram realizados em um mês, visando entregar um espaço revitalizado para os atletas que comporão o elenco do Vozão em 2025.

Dos processos realizados, três foram exclusivos no gramado, como: revitalização completa, com correção do solo, adubação e aplicação de químicos, além do nivelamento do campo e o replantio em áreas desgastadas.

O processo de unir o campo principal ao anexo, localizado ao fundo de Carlos de Alencar Pinto, segue em andamento. O clube realizou a retirada dos pinheiros, postes e tubulações para ampliação do equipamento e instalou tapumes de isolamento na área em reforma.

No período, também foi realizado obras de drenagem na área do banco de reserva e a revisão completa do sistema de irrigação de CAP. Por fim, atendendo solicitação da comissão técnica, foram retiradas as traves fixas, sendo substituídas pelas móveis e de alumínio.

"Com o objetivo de qualificar nosso local de treinos, imediatamente após o término do campeonato brasileiro, iniciamos uma intervenção que melhorou a qualidade do solo e do gramado, além de outras intervenções no entorno, tendo sido tudo planejado com nosso corpo técnico. Essa etapa já foi concluída e seguimos com a ampliação do campo, que teve início paralelamente à primeira etapa descrita", disse o diretor Haroldo Martins.

A conclusão das obras em Carlos de Alencar Pinto está prevista para o início da Série A do Campeonato Brasileiro, ou seja, no final de março.