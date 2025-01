Ferroviário detalha proposta recebida para venda da SAF; Veja valores a serem investidos

O Ferroviário detalhou nesta sexta-feira (3), os principais pontos da oferta recebida de SAF, conforme autorização expressa do grupo investidor. Ainda nesta sexta-feira (3), acontecerá Assembleia Geral para que os associados aprovem a constituição da SAF, sem qualquer relação de venda da SAF. Em outro momento, uma nova Assembleia Geral será convocada para votação da venda.

A proposta, para aquisição de 90% do Ferroviário SAF, é assinada pela empresa MAKES, tem como objeto de gestão o futebol profissional masculino, categorias de base Sub-20 e Sub-17 e futebol feminino, quando existir, tornando-se responsável pelo pagamento de todas as folhas salariais e demais custos envolvidos. Todas as outras categorias, incluindo Escolinha de Futebol, e quaisquer outras modalidades esportivas, continuarão sob gestão do Ferroviário Atlético Clube.

O patrimônio físico, nomeadamente a Vila Olímpica Elzir Cabral, não faz parte da negociação e continua sob posse do Ferroviário Atlético Clube. Porém, por comodato ao investimento que será feito nesta estrutura, o Ferroviário SAF poderá usar de todo o espaço pelo período de 20 anos, o que lhe também obrigará a custear tudo que envolver folha salarial de funcionários administrativos e manutenção do mesmo.

Garantia de investimento milionário

A proposta prevê uma garantia mínima de orçamento/investimento no futebol pelos próximos 10 anos: 10 milhões por ano enquanto estiver na Série D; 15 milhões por ano enquanto estiver na Série C; 25 milhões por ano ao chegar na Série B; e 50 milhões por ano numa eventual Série A.

Valor de Equity envolvido na proposta: R$ 13 milhões, sendo uma entrada de R$ 500 mil (30 dias após assinatura) + 3 milhões (em 60 meses) para pagamento de dívidas + R$ 9,5 milhões (2 milhões em 2025 e o restante em até 48 meses) para reforma estrutural da Vila Olímpica Elzir Cabral.

Os cenários de valores a serem gastos, considerando Equity + Garantias mínimas no futebol por 10 anos são:

Cenário 1 (10 anos na Série D): R$ 113 milhões

Cenário 2 (1 ano na D e 9 anos na Série C): R$ 158 milhões

Cenário 3 (1 ano na D, 1 ano na C e 8 anos na Série B): R$ 238 milhões

Cenário 4 (1 ano na D, 1 ano na C, 1 ano na B e 7 anos na Série A): R$ 413 milhões

Legenda: Se a proposta de SAF for aprovada pelo Conselho Deliberativo do Ferroviário, ela será colocada em votação em Assembleia Geral com todos os associados Foto: KID JUNIOR / SVM

Percentuais

O Clube terá as seguintes participações percentuais nas receitas a seguir, vinculadas ao futebol: 10% de todo e qualquer acordo/contrato publicitário; 10% de todo valor do programa de sócio-torcedor; e 25% do lucro obtido na venda de produtos oficiais pela loja oficial.

Nome, cores e símbolos não estão envolvidos na negociação e continuarão regidos pelo Ferroviário Atlético Clube, conforme seu Estatuto Social.

Na constituição do Ferroviário SAF, o Clube terá: 1 cadeira de 5 no Conselho de Administração e 1 cadeira de 3 no Conselho Fiscal. A Diretoria da SAF será eleita pela maioria do Conselho de Administração.