Com reforços e festa da torcida, Ceará apresenta elenco na Feijoada da Arrancada

Um domingo de festa para a torcida do Ceará, com a realização da tradicional Feijoada da Arrancada, evento que marca o início da temporada e o primeiro contato do novo elenco com os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu.

Neste domingo (5), em um hotel de Fortaleza (CE), torcedores do Ceará estiveram reunidos para conhecer os jogadores que defenderão o clube nas quatro competição que o Vovô terá pela frente ao longo da temporada 2025.

O elenco foi apresentado à torcida, contando com jogadores como Erick Pulga (vendido ao Bahia), David Ricardo, João Victor, Richardson, Ramon Menezes, Aylon, Gabriel Lacerda, Richard, Bruno Ferreira, Bruno Tubarão, Dieguinho, Fernandinho, Willian Machado, Fernando Sobral, Éder, Nicolas, Lucas Mugni, Recalde, Eric Melo, Rafael Ramos e Lourenço.

O técnico Léo Condé também esteve presente e fez uso da palavra durante o evento. “Desejar a todos que tenham um 2025 com muita paz, muita saúde, muita conquista pessoal e profissional e acima de tudo que a gente possa comemorar muitas vitórias juntos”, disse o treinador.

Legenda: Léo Condé, técnico do Ceará Foto: Daniel Farias/SVM

O Ceará já iniciou os treinamentos em preparação para a disputa da temporada 2025. O time estreia no Campeonato Cearense no próximo dia 18 de janeiro, contra o Tirol. A Série A terá início no final de março.