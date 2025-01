Condé agradece apoio da torcida do Ceará e projeta 2025: ‘comemorar muitas vitórias juntos’

O técnico Léo Condé falou com a torcida do Ceará na tarde deste domingo (5) na Feijoada da Arrancada. No momento da apresentação do elenco, o treinador fez uso da palavra e agradeceu aos torcedores pelo apoio demonstrado ao longo da temporada 2024.

“Nosso acesso passou muito pela luta, dedicação de todos os jogadores do campo, mas principalmente pelo apoio de vocês e por acreditar o tempo todo. Só foi possível graças a vocês terem acreditado. Cada jogo o Castelão sentia mais e mais apoio e mais energia positiva chegava pra dentro de campo dos nossos atletas”, disse Condé no evento.

O treinador também deixou uma mensagem no ano novo para os torcedores e externou o seu grande desejo para a temporada 2025 à frente do Ceará: conquistar mais vitórias com o clube nas quatro competições que o Vovô disputará na temporada.

“Desejar a todos que tenham um 2025 com muita paz, muita saúde, muita conquista pessoal e profissional e acima de tudo que a gente possa comemorar muitas vitórias juntos”, finalizou Léo Condé.