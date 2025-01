Remanescente no Ceará, Lourenço pede ‘mesmo foco’ de 2024 para nova temporada

Lourenço, meia-atacante do Ceará, é um dos remanescentes da temporada 2024 que esteve presente na Feijoada da Arrancada neste domingo (5). O jogador cobrou que o grupo tenha em 2025 o mesmo foco de 2024, quando o Vovô conquistou o acesso.

“São competições muito importantes, tem que entrar com o mesmo foco que teve ano passado. Claro, melhorar um pouco mais, tecnicamente, taticamente, fisicamente também. Tem que estar muito preparado para poder encarar da melhor forma”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Muito satisfatório para mim, para a minha família, permanecer na cidade, no clube. A gente sabe da importância que é a Série A para o clube e todos os outros campeonatos. É muito satisfatório estar participando desse grupo e, se Deus quiser, vamos colher grandes frutos pela frente. Lourenço Jogador do Ceará

Lourenço tem contrato com o Ceará e permanece no clube para a disputa da temporada 2025. Em 2024, ele foi titular e uma das principais peças do elenco que conquistou o Campeonato Cearense e o acesso à Série A do Brasileirão.