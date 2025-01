Fernando Sobral mira vaga em competição internacional com o Ceará: ‘sonhando alto’

O meio-campista Fernando Sobral, novo reforço do Ceará para a disputa da temporada 2025, revelou o sonho de fazer uma grande campanha com o clube na Série A do Brasileirão e lutar por uma vaga em uma competição internacional.

“Falando de Brasileiro, a gente tem que dar o nosso melhor para conseguir a maior pontuação possível, que nos dá uma Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Sempre sonhando alto, porque o Ceará é grande e merece coisas grandes”, disse em entrevista ao Diário do Nordeste durante a Feijoada da Arrancada, neste domingo (5).

O jogador também celebrou o fato de estar de volta ao Ceará após duas temporadas. O Vovô acertou o empréstimo de Sobral junto ao Cuiabá, mas terá a obrigação de comprá-lo em definitivo no caso de alcançar metas pré-estabelecidas.

O coração está pulsando aqui cada vez mais. Muito feliz com essa volta. Confesso que tive que conter a ansiedade, a emoção, porque foi uma negociação um pouco complicada. O Cuiabá fez um jogo duro, mas feliz, feliz pelo esforço que todo mundo fez para que desse certo. E agora é comigo, agora é com os meus companheiros também que vão me ajudar. Espero também somar um pouco de experiência, um pouco dessa maturidade que eu adquiri há alguns anos, para que a gente juntos possa fazer um grande ano. Fernando Sobral Jogador do Ceará

“Passo a passo. Não vamos criar metas aqui, mas eu como cara sempre sonhador, eu acredito que todo campeonato a gente tem que entrar para lutar, para ganhar”, completou Sobral, que deve reestrear pelo Ceará no dia 18 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Cearense.