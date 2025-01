Fortaleza define data de viagem para os EUA, onde disputa a Orlando Cup; veja

A equipe do Fortaleza viaja no dia 10 de janeiro para os Estados Unidos, onde disputará a Orlando Cup, um torneio de pré-temporada. O embarque da equipe deve acontecer no período da tarde.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, jogadores, comissão técnica e staff iniciam os trabalhos já no dia seguinte (11), no Resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda aguarda a definição dos clubes que devem substituir o Santos e Nacional-COL, times que desistiram de disputar a competição.

Reapresentação

Nos preparativos para o começo das competições de 2025, o Tricolor recomeça suas atividades já na próxima quarta-feira (8), às 15h, no Centro de Excelência Alcides Santos.

O Fortaleza aguarda a marcação do seu primeiro jogo do ano, que deve acontecer na Orlando Cup.