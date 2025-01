Nacional-URU confirma empréstimo de Antonio Galeano ao Ceará; veja detalhes

O Nacional-URU confirmou nesta sexta-feira (3), através das redes sociais, o empréstimo do atacante Antonio Galeano ao Ceará. O Vovô vai desembolsar U$ 230 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão de reais), para ter o atleta até o fim de 2025. Além disso, a equipe uruguaia permanecerá com 25% dos direitos do jogador.

ℹ️ Antonio Galeano fue cedido a préstamo al Ceará 🇧🇷 por U$S 230.000.

Nacional conserva el 25% de su ficha.



¡Éxitos, Tonio! 💪🏼 pic.twitter.com/iivPUmxbjR — Nacional (@Nacional) January 3, 2025

O paraguaio de 24 anos estava emprestado ao time ao Nacional-URU, com vínculo até o fim deste ano. A equipe detentora dos 75% de direitos restantes é o Cerro Porteño-PAR.

Em 2024 o atacante vestiu a camisa sete do Nacional-URU em 48 jogos, marcou oito gols e distribuiu dez assistências. O jogador participou do Campeonato Uruguaio, Copa do Uruguai e Copa Libertadores.