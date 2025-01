Ceará paga quantia milionária por empréstimo de Fernando Sobral e tem obrigação de compra; veja valores

O Ceará desembolsou uma quantia milionária para acertar a contratação de Fernando Sobral junto ao Cuiabá. O Diário do Nordeste apurou que o Vovô pagou uma taxa de R$ 1,8 milhão ao Cuiabá para ter o volante por empréstimo de uma temporada.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, o contrato prevê uma obrigação de compra por parte do Ceará no valor fixado de R$ 4,2 milhões, caso o Vovô permaneça na Série A e o jogador atinja metas estabelecidas no contrato.

Legenda: Fernando Sobral com a camisa do Ceará Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

Para acertar a contratação, o Ceará venceu a concorrência de outras equipes que vão disputar a Série, como Vitória e Sport. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Fernando Sobral tem características que agradam o técnico Léo Condé.

“Fernando Sobral é o novo reforço para 2025. Com grande passagem pelo Ceará, o volante está de volta ao Vozão. Sobral foi campeão da Copa do Nordeste de 2020, marcando um dos gols da grande final. Seja bem-vindo de volta!”, disse o clube em comunicado.