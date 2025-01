Vini Jr. é expulso ao agredir goleiro, mas Real vira em Valencia e assume 1º lugar

A expulsão de Vini Jr. e a perda de pênalti por parte de Bellingham não impediram o Real Madrid de vencer o Valencia, de virada, por 2 a 1, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, no estádio Mestalla.



Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 43 pontos, contra 41 do Atlético de Madrid e 38 do Barcelona. O Valência fica com 12, em 19º lugar.

Legenda: O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol Foto: JOSE JORDAN / AFP



Com a necessidade da vitória para Ségur na briga contra o rebaixamento, o Valência começou o jogo ambicioso na tentativa de atacar o Real, que não se sentiu desconfortável em atuar nos contra-ataques. Tanto que aos cinco minutos Valverde quase abriu o placar, impedido pela bela defesa de Dimitrievski.



A resposta do Valência veio em dose dupla dois minutos depois, mas Courtois mostrou estar em grande forma e fez defesas importantes. Aos 12, após rápido ataque do time da casa, o goleiro belga impediu o gol de Foulquier.



O Real tentou ficar mais com a bola e apostou na habilidade de Vázquez, Bellingham e Rodrygo. Vini Júnior tentou jogadas individuais, sofreu faltas e reclamou muito da arbitragem. Mbappé esteve mais apagado que o brasileiro.



Aos 27 minutos saiu o gol do Valência. A jogada começou com Foulquier pela direita, Guerra forçou Courtois a fazer grande defesa parcial e Duro empurrou para as redes.



A partir daí, o Real partiu para o ataque, mas não encontrou espaços para penetrar na área. Vini e Valverde tentaram de longe, sem sucesso. Aos 43, Ceballos invadiu a área, mas chutou em cima de Dimitrievski.



Vini expulso

A pressão do Real foi muito forte. Rodrygo, sozinho, cabeceou para fora. Aos 35, após jogada individual, Vini Jr caiu na grande área do Valência e o goleiro Dimitrievski cutucou o brasileiro, que revidou com um empurrão. O juiz foi deu cartão amarelo para o goleiro e expulsou o brasileiro, após analisar no VAR.



O técnico Carlo Ancelotti colocou Modric e o croata foi o responsável pelo gol de empate, aos 40 minutos, após bela assistência de Bellingham.



Mas o inglês ainda tinha mais por fazer na partida. Aos 50 minutos, após nova falha da zaga do Valencia na saída de bola, Bellingham conferiu para fazer 2 a 1. Aos 54, Rioja ainda acertou a trave de Courtois.