Jogos do Fortaleza em janeiro: veja calendário com datas das partidas

O calendário do mês de janeiro do Fortaleza contará com duas competições. O Leão entra em campo pela Orlando Cup e também pelo Campeonato Cearense de 2025. Serão pelo menos cinco jogos neste recorte.

Os adversários do Leão na Orlando Cup ainda estão indefinidos, uma vez que os clubes que seriam rivais do Tricolor desistiram do torneio: Santos e Nacional-COL. Já pelo estadual, o time do Pici entra em campo em três oportunidades em janeiro. Dois desses duelos serão com mando de campo do Fortaleza.

JOGOS DO FORTALEZA EM JANEIRO

14/01 (TER) | Fortaleza x à definir | Orlando Cup | 22h00 (de Brasília)

19/01 (DOM) | à definir x Fortaleza | Orlando Cup | 18h00 (de Brasília)

25/01 (SÁB) | Horizonte x Fortaleza | Campeonato Cearense | 16h40 (de Brasília)

27/01 (SEG) | Fortaleza x Cariri | Campeonato Cearense | 20h00 (de Brasília)

30/01 (QUI) | Fortaleza x Maracanã | Campeonato Cearense | 20h00 (de Brasília)

O Fortaleza espera recuperar o título estadual, já que perdeu no ano de 2024 sua sequência de cinco conquistas seguidas para o Ceará. Em 2025 o Fortaleza disputará seis competições: Orlando Cup, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A e Libertadores.