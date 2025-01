Jogos do Ceará em janeiro: veja calendário com datas das partidas

A temporada de jogos em 2025 do Ceará se inicia no dia 18 de janeiro, e neste mês o Vovô já tem três partidas confirmadas, todas pelo Campeonato Cearense. O palco desses três duelos será somente um: Estádio Presidente Vargas.

Em dois desses confrontos, o mando de campo é do Alvinegro; Veja:

JOGOS DO CEARÁ EM JANEIRO

18/01 (SÁB) | Ceará x Tirol | Campeonato Cearense | 16h40

26/01 (DOM) | Ferroviário x Ceará | Campeonato Cearense | 17h00

29/01 (QUA) | Ceará x Iguatu | Campeonato Cearense | 20h00

O Vovô busca vencer mais uma vez o campeonato estadual. Em 2023 superou o Fortaleza nas penalidades e se sagrou campeão após cinco anos sem títulos no torneio.

Em 2025 o calendário do Ceará será recheado com as seguintes competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série A.