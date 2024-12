Especulado no Fortaleza, David Luiz diz que só escutará propostas ‘a partir do dia 1º’

O zagueiro David Luiz, especulado no Fortaleza nas últimas semanas, despistou sobre o seu futuro após deixar o Flamengo ao final da temporada 2024. Ele fez declarações sobre as especulações após o “Jogo das Estrelas”, no último sábado (28), no Maracanã.

“Nem falei com ele (empresário), porque ele está me ligando e eu falo assim: 'Não me enche o saco, quero curtir com a minha família. A partir do dia 1º (de janeiro) você fala comigo'. Só em 2025, falei com ele (empresário)”, disse o jogador na zona mista do Maracanã, após o "Jogo das Estrelas".

O jogador de 37 anos está livre no mercado após o encerramento de seu contrato com o Flamengo, ao final da temporada 2024. Neste ano, ele disputou 36 partidas com a camisa rubro-negra e marcou três gols.

David Luiz está no Flamengo desde 2021, quando retornou ao Brasil. Anteriormente, havia defendido clubes como Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Benfica e Vitória, onde foi revelado profissionalmente.