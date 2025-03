TJDF nega liminar ao Ceará e jogo contra o Maracanã será no PV

O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TJDF-CE), Luciano Furtado, indeferiu o pedido de liminar feito pelo Ceará para mandar o jogo contra o Maracanã, válido pela volta das semifinais do Campeonato Cearense, no Castelão.

Com isso, o duelo entre o Vovô e o Alviceleste está confirmado para o estádio Presidente Vargas. A data do duelo, dia 9 de março, neste domingo, e o horário das 17 horas estão mantidos, como definido pela Federação Cearense de Futebol (FCF) na última quarta-feira (5).

Dentro dos argumentos apresentados pelo presidente do TJDF-CE na decisão, emitida na tarde desta sexta-feira (7), está o fato de que os clubes que são mandantes na volta das semifinais (Ceará e Fortaleza) não indicaram “tempo hábil a divulgação e gerenciamento das partidas” de locais para mandarem seus jogos após a Portaria 009/2025 da Secretaria do Esporte, que proíbe jogos no Castelão em intervalo inferior a 66 horas e também a não apresentação de um documento do gestor do equipamento afirmando que os jogos poderiam ser marcados para lá favoreceu a decisão da Federação.

A argumentação da FCF, em documento enviado ao presidente do TJDF-CE na manhã desta sexta, foi decisiva para a decisão de manutenção dos jogos no PV.