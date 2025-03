Ceará e Fortaleza são julgados nesta sexta (7) sobre perda de mandos de campo do Cearense

O pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol Cearense (TJDFCE) julga na tarde desta sexta-feira (7), às 14h, os recursos de Ceará e Fortaleza contra as punições sofridas por conta das brigas entre torcidas em jogos do Campeonato Cearense 2025.

Os dois clubes foram punidos com multas de R$ 30 mil e perda de dois mandos de campo após brigas entre torcidas organizadas, entre si. Ceará e Fortaleza, posteriormente, conseguiram efeitos suspensivos sobre as punições.

Caso os recursos sejam aceitos no pleno do TJDFCE, as punições de perda de mandos de campo serão definitivamente suspensas, inclusive para uma eventual final do Campeonato Cearense. Caso sejam negados, as eventuais finais seriam de portões fechados.

O Diário do Nordeste apurou que existe a possibilidade do TJDFCE determinar cumprimento imediato (em caso de negar o recurso) para não perder a eficácia, o que faria os jogos de volta das semifinais serem disputados de portões fechados.

No entanto, a Federação Cearense de Futebol (FCF), conforme o regulamento da competição, precisaria ser informada seis dias antes da partida para que ela fosse realizada com portões fechados, o que impediria uma mudança para os jogos de volta das semifinais, que serão disputados já neste fim de semana.