Barcelona x Dínamo Kiev: veja onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona recebe o Dínamo Kiev nesta quarta-feira (20), no Estádio Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 3ª rodada do Grupo A da UEFA Champions League. O Barça ainda não venceu na competição e promete ir com tudo pra cima dos visitantes.

Os culés não apenas ainda não venceram, como sequer pontuaram. São duas derrotas diante do Bayern de Munique (3 x 0) e do Benfica (3 x 0), líder e vice-líder do Grupo E da UEFA Champions League.

Dínamo tem um ponto conquistado, no empate de 0 x 0 com o Benfica na primeira rodada. Na segunda, levou um sonoro 5 x 0 do Bayern. Em suma, será o jogo dos desesperados do Grupo E.

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo TNT e HBO Max

Palpite para Barcelona x Dínamo Kiev

Prováveis escalações

Barcelona

Ter Stegen; Roberto, Pique, Lenglet e Alba; Gavi, Busquets e De Jong; Dest, Depay e Ansu Fati. Técnico: Ronald Koeman.

Dínamo Kiev

Bushchan; Tymchyk, Zabarnyi, Shabanov e Mykolenko; Shaparenko e Sydorchuk; Tsygankov e Bulyalskyi e De Pena; Garmash. Técnico: Mircea Lucescu.

Barcelona x Dínamo Kiev

Local: Camp Nou, em Barcelona (ESP)

Data: 20/10/2021, às

Horário: 13h45 (de Brasília)

