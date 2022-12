Tite mantém improvisações e define equipe titular do Brasil contra Croácia; veja escalação

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), contra a Croácia, no Education City Stadium, em Doha (QA), com a mesma escalação que venceu a Coreia do Sul, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Mesmo com Alex Sandro de volta aos treinamentos durante a preparação brasileira, o técnico Tite optou por seguir com Militão improvisado na lateral-direita e Danilo improvisado na lateral-esquerda.

O Brasil irá a campo com: Alisson; Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vinícius Júnior e Richarlison.

Diante dos croatas, a Seleção Brasileira busca quebrar o tabu de 20 anos sem vencer seleções europeias no mata-mata da Copa do Mundo. O último triunfo aconteceu em 2002, contra a Alemanha, com a vitória que rendeu o pentacampeonato.