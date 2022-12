Brasil tenta quebrar tabu de 20 anos sem vencer europeus em mata-mata de Copa do Mundo

O Brasil enfrentará a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar tentando quebrar o tabu de não vencer seleções europeias em mata-mata desde 2002, quando triunfou na decisão contra a Alemanha, garantindo o pentacampeonato. No período, enfrentou cinco equipes do Velho Continente, sendo derrotado em todas as partidas.

Em 2006, na Alemanha, o Brasil perdeu para a França, por 1 a 0, em duelo válido pelas quartas de final. Em 2010, na África do Sul, também na 2ª fase do mata-mata, sofreu revés contra a Holanda, por 2 a 1.

Na Copa do Mundo realizado no Brasil, em 2014, a Seleção Brasileira sofreu a maior derrota da história: 7 a 1 para a Alemanha na semifinal. Na disputa do 3º lugar, perdeu para a Holanda por 3 a 0.

Em 2018, na Rússia, foi eliminado para a Bélgica nas quartas de final, após perder por 2 a 1.

O duelo diante da Croácia acontece nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium, em Doha (QA).

Invencibilidade contra Croácia

O Brasil chega às quartas de final da Copa do Mundo carregando invencibilidade diante da Croácia. Em quatro confrontos na história entre as seleções, a seleção sul-americana soma três vitórias e um empate.

Em Copas do Mundo, Brasil e Croácia se enfrentaram em 2006 e 2014, com a Seleção Brasileira vencendo por 1 a 0 e 3 a 1, respectivamente.