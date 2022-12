O que acontece se o Brasil empatar hoje (9)? Veja detalhes

O Brasil disputa, nesta sexta-feira (9), com a Croácia, uma vaga na semifinal da Copa do Catar. Caso a partida das quartas de final termine em igualdade nos 90 minutos, o vencedor será decidido nas prorrogações ou até mesmo a disputa de pênaltis.

Ao final dos dois tempos de 45 minutos e na permanência do empate entre as equipes, o confronto ganha mais 30 minutos divididos em dois tempos de 15, cada. Este tempo extra é o que chamamos de prorrogação.

Caso a igualdade no placar persistir entre Brasil e Croácia, o confronto vai para a disputa de pênaltis. Nesta modalidade, as equipes alternam as cobranças para saber quem fica com a vaga na semifinal da Copa do Mundo do Catar.

Sem derrota no mata-mata

Em caso de resultado negativo, o derrotado está eliminado da Copa do Mundo do Catar. Apenas o vencedor do confronto consegue avançar de fase e encarar a equipe que passar de Argentina e Holanda.