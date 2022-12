O que é prorrogação no futebol? Veja como funciona na Copa do Mundo

Uma partida de futebol tem tempo regulamentar de 90 minutos. Entretanto, em partidas eliminatórias, caso as duas equipes que estão em campo permaneçam empatadas após o término do tempo regulamentar e dos acréscimos, acontece a prorrogação.

Na Copa do Mundo tem prorrogação?

A Copa do Mundo é uma competição que adota as prorrogações a partir do mata-mata. Ela é uma espécie de prolongamento da partida, para que haja o desempate entre as equipes.

Quanto tempo dura?

A prorrogação tem duração de 30 minutos, sendo dividida em dois tempos de 15 minutos.

Em caso de permanência da igualdade no placar, a partida será decidida nas penalidades. Isto pode vir acontecer das oitavas até a grande final da Copa do Mundo do Catar.