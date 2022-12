Quando ocorre o pênalti no futebol? Entenda regras

A fase eliminatória da Copa do Mundo pode pregar confontos que a igualdade permaneça no placar além das prorrogações. Após o fim do tempo regulamentar de 90 minutos e dos 30 minutos do tempo extra das prorrogações, a decisão na partida de futebol pode ser definida na disputa de pênaltis.

Com a permanência do placar igual para além dos 120 minutos de bola rolando, o vencedor da partida será decidido nas disputa dos pênaltis. Em cinco primeiras cobranças para cada lado, os times se reservam para saber quem consegue marcar mais gols.

Caso permaneça a igualdade até nas primeiras dez penalidades, cinco para cada lado, a disputa vai para as cobranças alternadas. Desta forma, caso uma equipe converta, o adversário é obrigado a também marcar para não perder as penalidades.

O pênalti é uma cobrança que fica dentro da grande área, em que o batedor posiciona a bola na "marca da cal", um pouco antes da pequena área. O goleiro não pode avançar antes da cobrança do batedor.

Pênalti no jogo

No decorrer da partida, o pênalti pode ocorrer após uma falta cometida por um defensor em cima de um atacante ou infração cometida dentro da grande área.