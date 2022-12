Kaká causa revolta na internet após afirmar que Ronaldo é 'só mais um gordo andando pela rua'

Após acreditar que os jogadores brasileiros não tem seus talentos reconhecidos em uma entrevista para um programa da Inglaterra, Kaká criticou a torcida brasileira afirmando que no Brasil, Ronaldo Fenômeno é "só mais um gordo andando pela rua" e foi duramente criticado nas redes sociais. A fala do ex-jogador chegou a estar entre os assuntos mais comentados do Twitter nos últimos dias.

"Nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos. Se vocês verem o Ronaldo Fenômeno andando por aqui, vão pensar 'uau', porque ele tem algo diferente. No Brasil, é só um mais um gordo andando pela rua", disse Kaká durante a entrevista.

Antes da polêmica entrevista, Kaká chegou a estar envolvido em outra polêmica após criticar o comentarista Casagrande em uma publicação feita por Tiago Leifert em suas redes sociais.

REVOLTA DOS INTERNAUTAS

O Kaka tendando defender o Ronaldo parece mãe que vai elogiar e ofende — Maga (@_Maga) December 8, 2022

Que fim terrível do Kaká. Tristeza total, negacionismo aliado a burrice com uma boa dose de mau-caratismo https://t.co/A9vwlyCNzi — kevin hexa? vem! 🇧🇷⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️🌟 (@keviinaqui) December 8, 2022

Ronaldo deve ser, eu disse deve, a maior unanimidade futebolística do Brasil pós-Pelé. A maior. E o Kaká, que também não deve ter paz quando anda na rua, fala uma barbaridade dessas. O brasileiro tem mesmo seus problemas ao reconhecimento esportivo, mas não é o caso deles https://t.co/LovslB74cD — Thales Soares (@thalesoares) December 8, 2022