Kaká critica brasileiros e diz que Ronaldo não é valorizado: 'só mais um gordo andando pela rua'

O ex-jogador Kaká destacou, em entrevista ao programa de televisão BelN Sports, da Inglaterra, que muitos brasileiros torcem contra a seleção e que não tratam bem os ídolos do país. O ex-craque deu os exemplos de Neymar e Ronaldo Fenômeno para o ponto levantado.

O ex-jogador do Milan deixou os apresentadores da TV inglesa surpresos. Ao ser questionado sobre o desejo do país em ver o Brasil campeão da Copa do Mundo, Kaká foi taxativo ao destacar que muitos brasileiros não torciam para a seleção brasileira.

Kaká ex-jogador de futebol "É estranho falar isso, mas muitos brasileiros não torcem para o Brasil. Acontece às vezes. Se vocês virem o Ronaldo [Fenômeno] andando por aqui, vão ficar "uau", ele tem algo diferente aqui. No Brasil, é só um gordo andando pela rua", destacou Kaká.

Ainda no programa, o ex-meia apontou as críticas negativas feitas ao atacante Neymar, em meio à disputa da Copa do Mundo. Na sequência, os mediadores perguntaram se a questão política não seria um problema neste ponto.

"Talvez, talvez seja por política, mas nós, brasileiros, às vezes não reconhecemos nossos talentos", ressaltou o ex-craque da seleção.

Legenda: Ronaldo durante a Copa do Mundo da FIFA em 2006 Foto: Divulgação/Shutterstock

FALTA VALORIZAÇÃO

De acordo com Kaká, na entrevista, o brasileiro não sabe valorizar os talentos do país, que são mais respeitados no exterior.

"É claro, vários brasileiros amam o Ronaldo, eu amo o Ronaldo, mas é diferente a forma como ele é respeitado no Brasil e aqui fora, eu vejo mais respeito com ele fora do país do que lá", observou Kaká.

É DECISÃO

O Brasil entra em campo nesta sexta-feira (9), às 12h, para encarar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Quem avançar no confronto, enfrenta o vencedor da disputa entre Argentina e Holanda.