Fuentes sofre lesão e desfalca o Fortaleza por seis semanas

O Fortaleza informou nesta quarta-feira (15), por meio de boletim médico, a lesão do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O trauma ocorreu no último confronto diante do São Bernardo, pela Série B.

Fuentes sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Segundo o clube, trata-se de uma lesão estável, com indicação de tratamento conservador.

O lateral já iniciou o protocolo de recuperação sob os cuidados do departamento médico. A estimativa de retorno é de aproximadamente seis semanas. Com isso, o colombiano desfalca o Leão nos próximos compromissos da temporada.

Momento no Tricolor

Mesmo com status de titular, Fuentes vinha perdendo espaço nas últimas partidas. Após atuar contra o Cuiabá, na segunda rodada da Série B, o jogador ficou fora, por opção técnica, dos confrontos contra Juventude e Ceará.

Diante do São Bernardo, no último domingo (12), o defensor voltou a ser titular. Atuando em 68 minutos, ele deixou o campo após a lesão. Mucuri foi o escolhido para ocupar o seu lugar.