Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fuentes sofre lesão e desfalca o Fortaleza por seis semanas

Colombiano teve problema no ligamento colateral do joelho e já iniciou tratamento

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 19:41)
Jogada
Legenda: Fuentes retornará após seis semanas de tratamento
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza informou nesta quarta-feira (15), por meio de boletim médico, a lesão do lateral-esquerdo Gabriel Fuentes. O trauma ocorreu no último confronto diante do São Bernardo, pela Série B.

Fuentes sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Segundo o clube, trata-se de uma lesão estável, com indicação de tratamento conservador.

O lateral já iniciou o protocolo de recuperação sob os cuidados do departamento médico. A estimativa de retorno é de aproximadamente seis semanas. Com isso, o colombiano desfalca o Leão nos próximos compromissos da temporada.

Momento no Tricolor

Mesmo com status de titular, Fuentes vinha perdendo espaço nas últimas partidas. Após atuar contra o Cuiabá, na segunda rodada da Série B, o jogador ficou fora, por opção técnica, dos confrontos contra Juventude e Ceará.

Diante do São Bernardo, no último domingo (12), o defensor voltou a ser titular. Atuando em 68 minutos, ele deixou o campo após a lesão. Mucuri foi o escolhido para ocupar o seu lugar.

 
 
Assuntos Relacionados
Fuentes

Jogada

Fuentes sofre lesão e desfalca o Fortaleza por seis semanas

Colombiano teve problema no ligamento colateral do joelho e já iniciou tratamento

Liuê Góis Há 1 hora
Elenco do Ceará comemora gol

Jogada

Ceará terá desfalque e retorno importante contra o Londrina na Série B

Equipes se enfrentam no domingo, no Paraná, e Vovô quer manter liderança

Daniel Farias 15 de Abril de 2026
Fortaleza vai enfrentar o América-RN na Paraíba.

Jogada

Com novidades no DM, Fortaleza viaja para duelo contra América-RN na PB

Fortaleza tem seis atletas no departamento médico

Fernanda Alves 15 de Abril de 2026
Sede do Fortaleza

Jogada

Fortaleza pode solicitar recuperação judicial? Veja posição do clube

O clube cearense atravessa um momento difícil financeiramente

Redação 15 de Abril de 2026
bola

Jogada

Como funcionou a classificação para a Copa? Entenda o novo sistema de 48 seleções

Competição terá início no dia 11 de junho

Crisneive Silveira 15 de Abril de 2026
vvvv

Jogada

Ferroviário x Retrô em jogo decisivo do Nordestão: assista ao vivo

Equipes se enfrentam no Estádio Presidente Vargas

Liuê Góis 15 de Abril de 2026