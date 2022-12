Brasil nas Copas do Mundo: Fortaleza recebe exposição temática no Centro Cultural Banco do Nordeste

Em ano de Copa do Mundo, Airton Fontenele, escritor e pesquisador do esporte cearense, recebe uma homenagem no Centro Cultural Banco do Nordeste. Intitulada de "Brasil em todas as Copas do Mundo 1930-2022", a exposição conta a história do pesquisador de futebol, com curadoria de Elizabeth Fontenele, sua filha. Além de expor também livros, revistas, dezenas de anotações feitas por Airton e uma carta escrita por Rei Pelé ao pesquisador.

Airton Fontenele é considerado um dos grandes dominadores do assunto quando se fala de seleção brasileira. Na exposição é possível identificar os nove livros escritos pelo autor e acompanhar a trajetória do Brasil nas copas do mundo, narradas por ele mesmo. Falecido em 2019, Airton acompanhou todos os Mundiais e esse, do Catar, é o primeiro que a família passa sem o escritor.

"Fui testemunha diária de sua dedicação ao trabalho em memória do futebol brasileiro e mundial. A gente conversava sempre, inclusive nas entrevistas, e ele sempre dizia que eu também ia escrever sobre a história do futebol, só que no momento eu acho que tenho que celebrar o legado, fazer as pessoas conhecerem mais. Ainda temos livros para lançar, de biografia, futuramente. Ele deixou um acervo imenso de crônicas, de coisas ainda para publicar. Jamais serei, mas vou honrar o legado dele", disse a filha de Airton, Elizabeth Fontenele.

Legenda: Elizabeth Fontenele, filha de Airton, na exposição de seu pai Foto: Thiago Gadelha/SVM

Serviço:

A exposição fica no hall do Centro Cultural Banco do Nordeste, aberta das 9h às 17h, e vai permanecer até 31 de dezembro. A entrada para visitação é gratuita e não possui censura de idade.

Legenda: Exposição "Brasil em todas as Copas do Mundo 1930-2022" Foto: Thiago Gadelha/SVM