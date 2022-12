Se o Brasil ganhar da Croácia na sexta (9) joga quando novamente? Veja datas

O Brasil abre a disputa das quartas de final da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira (9), às 12h, contra a Croácia, no estádio da Cidade da Edução. Em caso de vitória, a Seleção Brasileira garante a vaga nas semifinais, com a data do próximo confronto já definida pela Fifa.

Pelo regulamento, o time canarinho entraria em campo no novo mata-mata na terça (13), às 16h, no Lusail. O adversário será definido do duelo entre Holanda e Argentina, que também ocorre na sexta, às 16h, no Lusail.

CROÁCIA CLASSIFICADA

Adversária do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo, a Croácia foi vice-campeã mundial em 2018, superada apenas pela França na decisão. Na fase de grupos, se classificou na vice-liderança da Chave F, atrás de Marrocos.

Nas quartas, eliminou o Japão. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, o placar permaneceu na prorrogação, com decisão nos pênaltis. Nas cobranças, venceu por 3 a 1 e garantiu a classificação.