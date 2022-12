Casagrande volta a criticar Tiago Leifert e relembra cena: 'deu a mão para todos e me pulou’

O ex-jogador e comentarista Walter Casagrande rebateu o pronunciamento publicado pelo jornalista e apresentador Tiago Leifert nas redes sociais. Casagrande publicou um texto em sua coluna no portal UOL Esporte na tarde desta quinta-feira (8), afirmando que Leifert não utilizou informações verídicas em seu pronunciamento.

“Essa é a última vez que toco nesse assunto, porque vou só ajudar a memória do Tiago Leifert. No texto que ele escreveu, há sérios problemas de esquecimento. Não quero entender que você está sendo mentiroso. Prefiro achar que você está com algum problema de memória. Bom, Tiago, não quero mais tocar nesses assuntos. Agora chega, porque só quero paz na minha vida”, disse Casagrande em seu texto na coluna.

Casagrande também relembrou caso em que teria ficado no 'vácuo' em pizza na casa do apresentador Fausto Silva.

"Em uma pizza na casa do Faustão, estávamos sentados numa mesa com oito pessoas. Quando você foi embora, deu a mão para todos e me pulou. Duas pessoas conhecidas (os nomes vou preservar) perceberam e me olharam, com cara de desaprovação da sua grosseria".

ENTENDA O CASO

Na última quarta-feira (7), Casagrande criticou Tiago Leifert em uma coluna publicada no portal UOL Esporte. Na ocasião, 'Casão' rebateu as críticas recebidas após afirmar que ex-jogadores argentinos têm mais identificação com os torcedores do que brasileiros que participaram do pentacampeonato, como Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos e Ronaldo.

Casagrande disse ainda que Leifert tentou ridicularizá-lo ao vivo em programas da Rede Globo, em favorecimento a comentaristas 'amigos', além de afirmar que Tiago "desrespeitava superiores na frente de todos por ser filho do diretor" e que representa a "burguesia reacionária que se impõe através de carteirada".

Na tarde desta quinta-feira (8), Tiago Leifert rebateu as críticas feitas por Casagrande direcionadas a ele. Leifert publicou um pronunciamento em seu perfil oficial na rede social Instagram no início da tarde desta quinta-feira (8), através do qual rebateu falas de Casagrande que criticavam a sua postura.

