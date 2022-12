Neymar reage à resposta de Marcos para Casagrande: 'para cara'

O atacante Neymar Jr, que está concentrado para o jogo da Seleção Brasileira contra Croácia, em confronto válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, também engrossou o 'caldo' de uma grande confusão que vem se formando nos últimos dias entre o ex-atacante e blogueiro Walter Casagrande Jr e vários atletas e ex-atletas de futebol, além do jornalista Tiago Leifert.

Neymar reagiu à postagem irônica do ex-goleiro Marcos, que respondeu 'textão' de Casagrande com ironia. Marcos publicou uma montagem onde aparece com nariz e roupas de palhaço e escreveu. "Bjo, Casagrande. Relaxa, vc tá muito tenso".

O atacante do PSG escreveu nos comentários da postagem: "para cara", precedeido de vários emoctions de risadas.

Legenda: Neymar reagindo a postagem de Marcos Foto: Reprodução

Crítico voraz de Neymar

Desde os tempos de Rede Globo, Casagrande é um crítico contumaz de Neymar, tanto pelo rendimento dentro de campo, como fora dele.

Após iniciar a carreira de blogueiro, escrevendo textos para o site UOL, Casagrande intensificou as críticas a Neymar. Nesta Copa do Mundo do Catar, por exemplo, chegou a afirmar que Neymar não era essencial para que a Seleção Brasileira conquistasse o hexacampeonato.