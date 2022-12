Quartas de final da Copa do Mundo do Catar estão definidas; veja dia e horários dos jogos

A Copa do Mundo de 2022 definiu todas as 8 equipes das Quartas de finais. Na próxima fase, oito seleções irão brigar por mais quatro vagas, sacramentando os semifinalistas.

As quartas de final iniciam na sexta-feira (9) e terão jogos de peso, Inglaterra x França, Brasil x Croácia e Argentina x Holanda.

Confira abaixo todo o chaveamento da Copa do Mundo.

Legenda: O Brasil está do mesmo lado da Argentina no chaveamento da Copa do Mundo Foto: divulgação / Fifa

Tabela da Copa do Mundo de 2022 | Datas e confrontos

Quartas de final

09/12 (sexta-feira) | Holanda x Argentina - 16h

09/12 (sexta-feira) | Brasil x Croácia - 12h

10/12 (sábado) | França x Inglaterra - 16h

10/12 (sábado) | Marrocos x Portugal - 12h

Semifinal

13/12 (terça-feira) | Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2 - 16h

14/12 (quarta-feira) | Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4 - 16h

Decisão do 3º lugar

17/12 (sábado) | Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2 - 12h

Final

18/12 (domingo) | Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2 - 12h

Onde assistir

A Copa do Mundo é transmitida pela Rede Globo na TV Aberta, e pelos canais SporTV na TV Fechada. Através da Twitch e do YouTube, o streamer Casimiro realiza transmissões na CazéTV. O Diário do Nordeste realiza tempo real dos jogos.