Seleção Brasileira deve repetir time com Militão titular contra a Croácia; veja esquema tático

Mesmo com a evolução clínica do lateral esquerdo Alex Sandro, o técnico Tite deve repetir a escalação da Seleção Brasileira que goleou a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo, contra a Croácia.

Com isso, Danilo deve seguir improvisado como lateral esquerdo, posição em que cumpriu um bom papel contra os asiáticos. Éder Militão segue como lateral direito.

Veja o modelo tático da Seleção Brasileira

Legenda: Esquema tático da Seleção Brasileira contra a Croácia Foto: Diário do Nordeste

A informação da manutenção foi deixada nas entrelinhas na entrevista coletiva de pré-jogo do técnico Tite. Ele disse que, caso Alex Sandro não possa atuar, Danilo deveria seguir na posição.

Ao final da entrevista, a comissão técnica da Seleção Brasilira praticamente confirmou o mesmo time que entrou em campo contra a Coreia do Sul.

Bloqueio contra ataque croata

Legenda: Ivan Perisic, atacante da Croácia, em jogo pela Copa do Mundo Foto: Croácia

A manutenção de Éder Militão como lateral direito ganha argumentos com a melhora da qualidade defensiva no setor. Na Croácia, pela esquerda do ataque europeu e pela direita da defensiva brasileira, o ponta Perisic, do Tottenham, é um dos pontos fortes da equipe.

No entanto, neste time titular, é exatamente Militão o único pendurado. Numa possível semifinal contra Argentina ou Holanda, há possibilidade de desfalque do atleta. Caso aconteça, Tite pode contar com o retorno de Alex Sandro para a esquerda, retornando Danilo para direita ou a entrada de Daniel Alves.