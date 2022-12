Marcos xinga Casagrande e alfineta: 'demorou 2 dias para escrever isso?'

As polêmicas envolvendo ex-jogadores de futebol e o jornalista Tiago Leifert não param de se retroalimentar. Desta vez, respondendo ao longo texto de Walter Casagrande Jr., que voltou a criticar os 'pentacampeões', o ex-goleiro Marcos foi 'curto e grosso' na resposta ao ex-comentarista da Rede Globo.

"Demorou 2 dias para escrever isso? Vou ser mais prático: VSF Casão", disse em comentário a uma notícia publicada nas redes sociais.

Legenda: Goleiro Marcos em resposta a postagem nas redes sociais Foto: Reprodução

No seu perfil oficial no Instragram, Marcos foi ainda mais irônico. Ele publicou uma foto própria com uma montagem de palhaço e colocou na descrição: "Bjo, Casagrande. Relaxa, vc tá muito tenso".

Entenda a polêmica

Além de divergências políticas reforçadas durante a campanha eleitoral para presidente da República no Brasil, a rixa entre Casagrande e alguns jogadores futebol foi reforçada durante a Copa do Mundo. Em texto em seu blog no UOL, ele alfinetou es ex-campeões sobre a presença junto a dirigentes da Fifa.

Na ocasião, ele elogiou atletas argentinos, que, segundo ele, ficaram situados junto a torcedores durante os jogos da Argentina na Copa do Mundo do Catar. Rapidamente, a fala de Casagrande foi respondida com ironias por parte de Vampeta, Kaká, entre outros.

Marcos também fez postagens irônicas sobre o tema, o que provocou reação em um novo texto de Casagrande.

Outro envolvido na polêmica com Casagrande, o jornalista Tiago Leifert também publicou um longo texto em reposta às acusações de Casagrande. Na postagem, 'Casão' disse que Leifert destratava colegas de profissão por ser 'filho de diretor'.