Kaká entra em polêmica com Casagrande após compartilhar foto em rede social; entenda

Uma postagem do ex-jogador Kaká rendeu uma nova polêmica com o comentarista Casagrande. Na publicação, Kaká compartilhou uma foto em que 'aparece' uma montagem com Casagrande na tribuna da Fifa, com um celular na mão, atrás de Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, Ronaldo e o presidente da Fifa, Gianni Infantino. O ex-jogador, que não aparece na imagem, diz que "emprestou o lugar" ao ídolo do Corinthians, dando a entender que Casão gostaria de estar naquela mesma posição de honraria.

A polêmica começou quando o comentarista criticou os jogadores por estarem na tribuna de honra da Fifa assistindo jogos da Copa do Mundo. Após isso, jogadores que estavam no evento se revoltaram com Casagrande alegando estarem ali também trabalhando.

Legenda: Montagem que Kaká postou na sua rede social Foto: Reprodução