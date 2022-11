Internautas exaltam Kaká ao longo de dez anos: 'envelheceu como vinho'

Jogadores que trouxeram o pentacampeonato para o Brasil estiveram presentes na plateia do jogo da seleção brasileira contra a Suíça, na Copa do Mundo 2022, nesta segunda-feira (28). Kaká, Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos assistiram à partida no Estádio Ras Abu Aboud, no Catar.

"Os Pentas torcendo pros Hexas", disse Kaká na legenda da foto publicada em seu Instagram, em que aparece ao lado com ex-companheiros de seleção. "Isso é Copa do Mundo, pura emoção", disse Cafu em seu perfil.

Os jogadores também apareceram algumas vezes na transmissão do jogo, na TV Globo. A lembrança dos pentacampeões, agora vestindo terno e gravata e na arquibancada, repercutiu nas redes sociais.

Kaká, de 40 anos, foi um dos nomes mais citados, com elogios à sua beleza. "O Kaká envelhecendo como um delicioso vinho", disse um internauta no Twitter.

"Como pode o Kaká com 40 anos ainda ser o jogador mais bonito que a seleção brasileira já teve", brincou outra torcedora.

Seleção do Penta

O capitão Cafu (camisa 2), o lateral esquerdo Roberto Carlos (6), o atacante Ronaldo Fenômeno (10) e o meia Kaká (23) foram escalados para a Copa de 2002, no Japão e Coreia do Sul.

Ronaldo foi artilheiro do mundial, marcando dois gols do título para o Brasil. Já Kaká era o mais jovem do elenco e viveu seu auge da carreira cinco anos depois.

O Brasil ainda contava com os nomes brilhantes de Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Vampeta e Roque Junior. O time erá comandado por Luiz Felipe Scolari, o Felipão.

A Seleção Brasileira venceu todos os sete jogos da competição de 2002 e se tornou a única com cinco troféus do mundial.