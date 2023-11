Com Mancini no comando, Ceará chega a duas vitórias seguidas como mandante pela 3ª vez na Série B

Neste último domingo (12), o Ceará bateu o Mirassol por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, e, pela terceira vez na atual temporada, conquistou duas vitórias seguidas como mandante na Série B. Sob o comando de Vagner Mancini, esta é a segunda vez que o Vovô conquista seis pontos em sequência atuando na capital cearense. Os outros dois triunfos sequenciais aconteceram quando Guto Ferreira ainda treinava a equipe.

Mancini foi anunciado como comandante alvinegro no dia 30 de agosto. A chegada trouxe um novo ânimo ao grupo, que naquela altura ainda brigava pelo acesso à Série A. Nas duas primeiras partidas no comando técnico do Ceará, foram duas vitórias: 1 a 0 sobre o Criciúma e 3 a 1 contra o Londrina, respectivamente pela 26ª e 27ª rodadas da Série B.

No entanto, o momento positivo parou por aí e foram seis jogos em sequência sem saber o que era vencer, com quatro derrotas e dois empates. O Alvinegro só voltou a conquistar um triunfo na 34ª rodada, quando bateu o Sport por 2 a 1, na Arena Castelão. Na rodada seguinte, empatou em 2 a 2 contra o Botafogo, atuando fora de casa, e, neste domingo (12), venceu o Mirassol, pela 36ª rodada, com gols de Erick Pulga e Guilherme Bissoli.

Legenda: Erick Pulga celebra primeiro gol com a camisa do Ceará. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Antes da chegada de Mancini, o Ceará havia conquistado apenas duas vitórias seguidas dentro de casa, ainda sob o comando de Guto Ferreira. O Vovô venceu o Botafogo/SP, por 3 a 0, e o Vila Nova, por 1 a 0, nas rodadas 16 e 18. Entre os dois triunfos, o Alvinegro de Porangabuçu empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e ficou três jogos invictos.

MELHOR SEQUÊNCIA

A sequência mais positiva do Ceará na Série B aconteceu entre a sexta e a oitava rodada, quando a equipe venceu três partidas seguidas. O comandante do time na época era Eduardo Barroca, que levou o Alvinegro a vitórias sobre Tombense, Criciúma e Londrina. Porém, o único triunfo em casa foi diante do time mineiro. Os outros dois aconteceram com o Vovô jogando longe dos seus domínios.