Corinthians x Racing Montevideo pela Sul-Americana: onde assistir, escalações, palpites e horário

Corinthians e Racing Montevideo se enfrentam nesta quinta-feira (24) pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, às 19h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

As equipes estão no Grupo C, liderado pelo Huracán, da Argentina, com 7 pontos. O América de Cali é o vice-líder com 5 pontos. O Timão tem apenas 1 ponto e o Racing do Uruguai ainda não pontuou.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da ESPN e no Disney+

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CORINTHIANS

Matheus Donelli; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez e Carrillo; Romero (Igor Coronado), Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Orlando Ribeiro

RACING-URU

Amadé; Bueno, Monzón e Pinela; Pereira, Cáceres, Ramírez, Bosca e Ferreira; Severo e Da Silva. Técnico: Darío Rodríguez

ARBITRAGEM

Árbitro: Guillermo Guerrero - EQU;

Assistente 1: Ricardo Baren - EQU;

Assistente 2: Edison Vásquez - EQU;

VAR: Bryan Loaiza - EQU.