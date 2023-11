Mancini avalia vitória do Ceará contra o Mirassol e elogia trio Bissoli, Pulga e Pedro Lucas

O Ceará venceu o Mirassol por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas, neste domingo (12), em mais uma rodada da Série B. O Alvinegro venceu o duelo com gols de Erick Pulga e Guilherme Bissoli, todos no segundo tempo. Vagner Mancini avaliou o desempenho do time já deixou claro que aproveita a reta final da competição para planejar o elenco do Alvinegro com foco em 2024. Os dois atacantes e o meia Pedro Lucas, que estreou no duelo, foram bem vistos.

“O Bissoli teve uma nova oportunidade, assim como o Pulga, e sabemos que ele é um excelente finalizador. Ele teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, conversamos sobre isso no intervalo, que se ele dominasse e girasse teria mais oportunidades e assim aconteceu”, disse Mancini.

“Pedro Lucas fez um jogo interessantíssimo, foi o elo de ligação, e o Pulga vem demonstrando que é um atleta que pode dar muitas alegrias ao Ceará. Óbvio que tem ajustes para serem feitos, mas é um atleta que se mostra bem interessante. Nesses jogos vamos montando o elenco para 2024”, completou o técnico.

Ceará e Mirassol fizeram uma partida bastante faltosa e com certo equilíbrio em posse de bola e finalizações. O Alvinegro, no entanto, conseguiu ter mais volume de jogo e ser efetivo. O primeiro tempo terminou sem gols, mas o Alvinegro conseguiu a vitória na etapa complementar.

“Foi um jogo diante de uma equipe que gosta da bola, que tem posse, jogo apoiado… Sabíamos que teríamos pouca dificuldade com a velocidade, mas teríamos que marcar bem. O que aconteceu no 1T foi que fizemos bom tempo, mas pecamos em algumas coisas, como na maioria das faltas no setor central do campo. A gente devolvia a bola nos zagueiros e eles pressionavam mais alto e tínhamos dificuldades para sair. Basicamente o que acertei no intervalo foi a velocidade para frente, ser um pouco mais vertical na terceira parte do campo. O que a gente acabou fazendo na segunda etapa e isso foi o diferencial”, explicou Mancini.

Em 11º lugar, o Ceará agora soma 50 pontos. A equipe comandada por Vagner Mancini volta a campo no domingo (19), quando enfrenta o Vila Nova, às 18h (de Brasília), no Estádio OBA.