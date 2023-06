Eduardo Barroca não é mais técnico do Ceará. Ele foi demitido ainda nesta quarta-feira (28), após o empate em 0 a 0 diante do Avaí, no Castelão, pela 14ª rodada da Série B. Foi o 3º jogo seguido sem vitória do treinador na Série B.

Barroca dirigiu o Ceará em 13 partidas, sendo uma pela Copa do Nordeste - conquistou o título na disputa de pênalti após derrota por 1 a 0 - e 12 rodadas da Série B do Brasileiro.

Na 'Segundona' foram 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Foram 16 gols marcados e 13 sofridos. O aproveitamento do treinador na Série B foi de 58,3%.

Pressão da torcida

Ao longo da partida diante do Avaí, a torcida pediu a queda do treinador e após o apito final, vaiou o elenco e o treinador. Ainda que o aproveitamento de Barroca não tenha sido ruim, as atuações fracas da equipe e a insatisfação da torcida pesaram na decisão. Além disso, a equipe empacou na 7ª colocação e não conseguiu reduzir a distância para o G4, hoje de 6 pontos.

Logo após a partida, o treinador não concedeu entrevista coletiva e o diretor Juliano Camargo informou o desligamento do treinador.

Com a saída de Barroca, o clube informou que os auxiliares fixos do Ceará, Rodrigo Leitão e Marcos Valadares, assumem interinamente o comando das atividades.