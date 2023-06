Guto Ferreira é o mais cotado para assumir o Ceará, mas diretoria despista; veja vídeo

Após o empate sem gols diante do Avaí, que culminou na demissão do treinador Eduardo Barroca, Juliano Camargo, executivo de futebol do Ceará, concedeu entrevista exclusiva para André Almeida, repórter do Sistema Verdes Mares. Questionado sobre a contratação de Eduardo Barroca, Juliano negou que a direção do Ceará tenha errado em trazer o treinador para comandar o time.

"Não vejo dessa forma. O dia a dia estava muito bom, os trabalhos eram bons e o Barroca é um ótimo treinador. Infelizmente, os resultados em casa não estavam acontecendo e foi o que pesou na demissão dele. Tomamos a decisão após o jogo. Nos reunimos e acabamos tomando a decisão", afirmou.

GUTO É O FAVORITO

De acordo com a apuração do repórter André Almeida, Guto Ferreira é o nome mais forte e seria o mais natural para assumir o comando técnico da equipe. Porém, o executivo do Vozão tratou de despistar um possível acerto com o treinador e diz que o clube segue analisando perfis.

"Ainda estamos analisando alguns nomes e quando fecharmos vamos divulgar. Ainda não fechamos com nenhum treinador e não definimos o nome. Precisamos de um técnico que nos traga os resultados. Buscamos um treinador que conheça a divisão e que seja experiente e vencedor. Queremos anunciar o mais rápido possível", comentou.