Ceará x Avaí: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Avaí entram em campo nesta quarta-feira (28), às 19h, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro Série B. O Alvinegro quer retomar o caminho das vitórias, com a presença do seu torcedor, e encostar no G-4 da competição. O confronto acontece na Arena Castelão, na capital cearense.

O treinador Eduardo Barroca vai para o confronto pressionado pelo baixo desempenho da equipe. Na última rodada, o Ceará ficou no empate em 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, fora de casa. O resultado deixou o Alvinegro ainda na 7ª posição, com 20 pontos, cinco a menos que o Vitória, que abre o G-4.

O Avaí vem numa sequência de oito partidas sem vitória na Série B. Sob comando de Gustavo Morínigo, ex-comandante do Ceará, a equipe catarinense amarga a 18ª colocação da competição com dez pontos. O Leão ficou na igualdade de 0 a 0 com o Londrina, no estádio da Ressacada.

PALPITES inter@ ONDE ASSISTIR O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube da TV Diário, além do Tempo Real do Diário do Nordeste. DÚVIDAS E RETORNOS

O treinador Eduardo Barroca conta com o retorno de Caíque Gonçalves. O volante, que vinha sendo improvisado na lateral-direita, cumpriu suspensão automática contra o Sampaio Corrêa. O jogador vai disputar espaço com Warley, que retornou à titularidade diante da Bolívia Querida.

As dúvidas do lado de cá contam com os jogadores que seguem tratamento no departamento médico. A lista começa com Richard, que trata desconforto no adutor da coxa, Luiz Otávio, com lesão na posterior da coxa, e Danilo Barcelos, que segue com entorse no tornozelo. William Formiga e Hygor Cleber estão no período de transição.

Do lado catarinense, são dois desfalques e dois retornos para a partida. Uma das voltas é do próprio treinador Gustavo Morínigo, que cumpriu suspensão automática contra o Londrina. Recuperado de lesão, o meia Rafael Gava também fica à disposição do treinador.

Legenda: Ex-treinador do Ceará, Gustavo Morínigo soma quatro empates e três derrotas no comando do Avaí Foto: Leandro Boeira / Avaí FC

Porém, o comandante paraguaio tem baixas do meio para frente. As ausências começam com o ponta-direita Dentinho, que está gripado e será poupado, nem com o meia Eduardo, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os dois não embarcaram para a capital cearense.

VOZÃO EM CASA

O Vozão tem o quarto pior aproveitamento como mandante na Série B. Em seis partidas dentro de casa, a equipe tem apenas duas vitórias e quatro derrotas, o que deixa uma margem de apenas 33,3% das partidas. A equipe alvinegra somou 6 de 18 pontos disputados até aqui, na capital cearense.

A última partida na Arena Castelão deixou má impressão nos mais de 38 mil alvinegros que estiveram no estádio. O Ceará foi derrotado pelo CRB por 3 a 1, no dia 10 de junho. O confronto marca o quarto duelo com a presença de público nos jogos do Vozão.

LEÃO FORA DE CASA

Em sete jogos como visitante na Série B, o Leão da Ressacada soma apenas uma vitória, um empate e cinco derrotas na competição. Longe de casa, o time conta com 19% de aproveitamento. A equipe balançou as redes adversárias em cinco oportunidades e teve a defesa vazada 12 vezes.

🦁✈️ Confira como foi a viagem do Leão para a capital Cearense.



Amanhã o clube treina em Fortaleza para enfrentar o @CearaSC , na quarta-feira, 19h, na Arena Castelão.#100AnosDeUmaLenda

🎥: André Palma Ribeiro/@AvaiFC pic.twitter.com/GmA7ZVmnbE — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) June 26, 2023

Com um pouco mais de um mês no time catarinense, o treinador Gustavo Morínigo ainda não conseguiu vencer. O paraguaio, que estava à frente do Alvinegro no começo da temporada, tem sete jogos no Avaí, com quatro empates e três derrotas. O confronto marca o reencontro com o Vozão.

ARTILHARIA NA SÉRIE B

Em busca de aliviar a pressão e se aproximar do G-4, o Ceará espera contar com uma noite inspirada dos atacantes. Na última partida, Erick balançou a rede do Sampaio Corrêa e chegou a marca de cinco gols na Série B, sendo artilheiro da equipe. Na temporada, o camisa 11 soma 13 tentos assinalados em 35 jogos.

Legenda: Com 13 gols marcados, o atacante Erick é o artilheiro do Alvinegro na temporada Foto: Israel Simonton / Ceará SC

Vitor Gabriel, que foi titular na partida passada, soma quatro gols e vem logo atrás na artilharia da competição. Logo atrás, Nícolas e Jean Carlos balançaram as redes em duas oportunidades cada um também. Ao lado de Atlético-GO, o Alvinegro tem o terceiro melhor ataque da Série B ao balançar as redes adversárias 16 vezes.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS

A partida de logo mais na Arena Castelão marca o 30º confronto entre as equipes. Até aqui, o Avaí leva vantagem com 13 vitórias, contra 8 triunfos do Ceará, além de 8 empates na história. No recorte dos últimos cinco jogos, o Alvinegro levou a melhor e venceu em três oportunidades.

O último duelo entre as equipes foi marcado pelo rebaixamento do Vozão. Ano passado, Ceará e Avaí se enfrentaram pela 37ª rodada da Série A, e a vitória do time avaiano por 2 a 0, no estádio da Ressacada, confirmou, matematicamente, a queda da equipe de Porangabuçu.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Richardson, William Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Eduardo Barroca.

Avaí: Alexander; Thales Oleques, Roberto, Felipe Silva e Natanael; Jean Cleber, Giva e Rafael Gava; Igor Dutra, Waguininho e Ricardo Bueno. Técnico: Gustavo Morínigo.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X AVAÍ

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 28/06/23 (quarta-feira)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)

Assistente 1: Daniel Luís Marques (SP)

Assistente 2: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

4º árbitro: Antônio Magno Lima Cordeiro (CE)

Árbitro de Vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)