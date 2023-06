Ceará irá para o seu terceiro técnico na Série B em apenas 14 rodadas; veja números

Após a demissão de Eduardo Barroca, confirmada na noite desta quarta-feira (28) depois do empate diante do Avaí, o Ceará vai retornar ao mercado na busca por um novo comandante para a sequência da temporada. Em 14 rodadas, o Vozão já teve dois treinadores, o que, em média, representa sete partidas para cada comandante.

Gustavo Morínigo vinha de um trabalho consolidado, tendo feito bons jogos no Cearense e na Copa do Nordeste. Com o treinador, o Vozão chegou na final das duas competições. Entretanto, o paraguaio teve seu trabalho interrompido pela diretoria alvinegra após as duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Série B - Ituano e Guarani -. Vale lembrar que esses jogos ocorreram entre as partidas da final da Copa do Nordeste diante do Sport.

Já Eduardo Barroca chegou com a missão de mudar o estilo de jogo da equipe. A intenção da cúpula do Ceará era ter um time mais propositivo e não tão reativo, como era com o treinador anterior. Podemos afirmar que Barroca assumiu o Vovô em uma "fogueira", sem tempo para mexer e implementar suas ideias. Mesmo assim, o técnico conseguiu ser campeão da Copa do Nordeste e começar a pontuar no Brasileirão.

O comandante conseguiu conquistar vitórias importantes atuando fora de casa, mas quando atuou em casa não teve o mesmo desempenho. O treinador sempre justificava a falta de tempo e o cansaço físico de seus atletas para a inconstância apresentada nas atuações alvinegras. Porém, mesmo com o tempo que teve para trabalhar na pausa para a Data FIFA, a equipe continuou pecando nos mesmos conceitos e não conseguiu passar de dois empates contra Sampaio Corrêa e Avaí.

Resta saber se, agora, com um novo treinador, o Ceará conseguirá encontrar de vez o equilíbrio que se espera de um time que luta para subir de divisão. O início de Série B não é nada animador e com trabalhos sendo interrompidos a "cada sete jogos" é difícil de se imaginar que o Alvinegro trilhe o caminho para o acesso.

Veja os números dos técnicos na Série B 2023

Gustavo Morínigo: 2 jogos e 2 derrotas - 0% de aproveitamento

Eduardo Barroca: 12 jogos; 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas - 58,3% de aproveitamento