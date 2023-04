Ceará x Guarani/SP pela Série B: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará faz neste sábado (22), o primeiro jogo em casa na Série B do Campeonato Brasileiro, às 18h15 no estádio Presidente Vargas. Neste duelo pela 2ª rodada da competição, a partida será de portões fechados, o primeiro este ano a ser cumprido da punição do STJD ainda em 2022.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo SporTV, Premiere, Rádio e YouTube da Verdinha FM 92,5, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.



Como chega o Vozão

O Vovô recorreu esta semana da decisão do tribunal - que manteve 3 jogos de portões fechados e outros 3 com mulheres e crianças até 12 anos como público - e tenta, para próximas duas rodadas em casa que também seria sem público, contar com a torcida.

O Ceará chega para o confronto pressionado após a derrota por 2 a 0 na estreia para o Ituano, no Novelli Júnior e precisa pontuar, já que é um dos favoritos ao acesso.

Em contrapartida, venceu o Sport no jogo de ida da final da Copa do Nordeste, por 2 a 1, ainda que tenha sofrido um gol nos acréscimos e tenha visto a vantagem para o jogo de volta diminuir.

O técnico Gustavo Morínigo, apesar do desgaste, deve jogar com o que tem de melhor, já que o jogo de volta pela competição regional é apenas no dia 3 de maio.

O treinador pode ter novidades, já que o Vovô confirmou reforços: o goleiro Bruno Ferreira, o volante Zé Ricardo e o atacante Nícolas.



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Ceará:

Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Erick, Janderson e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Guarani:

Tony, Diogo Mateus, Lucão, Alan Santos, Mayk, Bruninho, Matheus Barbosa, Wenderson, João Victor, Bruno Mendes, Neilton. Técnico: Bruno Pivetti

.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ x GUARANI/SP



Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 22/04/23 (sábado)

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz - RJ

Assistentes: Luiz Claudio Regazone - RJ e Carlos Henrique Alves de Lima Filho - RJ

Árbitro de Vídeo: Emerson de Almeida Ferreira - MG