Ceará defende em casa tabu de 49 anos contra o Guarani/SP; veja

O Ceará enfrenta o Guarani/SP, no sábado (22), no Presidente Vargas, às 18h15 pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro. E o Vozão defenderá um tabu de 49 anos como mandante contra o time paulista.

Em 8 jogos como mandante em Brasileiros (A ou B), o Vovô venceu dois, empatou 5 e perdeu apenas um, o primeiro, em 1974. São 8 gols marcados e 6 sofridos. Portanto, são 7 jogos de invencibilidade do Vozão contra o Bugre Campineiro.

No último confronto entre ambos em Fortaleza, pela Série B de 2017, um empate em 2 a 2, em um jogo marcado pelo gol de Magno Alves que empatou a partida aos 35 do 2º tempo, pela 34ª rodada, deixando o Vovô próximo do acesso, que se confirmou 3 rodadas depois.

A última vez que o Vozão venceu o Guarani em casa foi em 2012, também pela Série B, no PV, com gol de Márcio Careca.

Confira todos os jogos do Vovô como mandante

Ceará 2x2 Guarani - Série B 2017

Ceará 1x0 Guarani- Série B 2012

Ceará 2x0 Guarani- Série A 2010

Ceará 2x2 Guarani - Série B 2009

Ceará 0x0 Guarani - Série B 2006

Ceará 1x1 Guarani - Série A 1982

Ceará 0x0 Guarani - Série A 1976

Ceará 0x1 Guarani - Série A 1974

No geral, Bugre em vantagem

Se como mandante o histórico do Vovô é positivo, no geral, o Guarani tem vantagem. São 18 jogos, com 9 vitórias do time paulista, duas do Ceará e 7 empates.