Ceará busca reforços pontuais e amplia elenco no fechamento de janela; veja investimento

O Ceará anunciou seis reforços para a disputa da Série B de 2023. Em processo de remontagem do elenco desde o início da temporada, se movimentou e trouxe contratações pontuais no fechamento da janela, encerrada quinta-feira (20). O Diário do Nordeste apurou que o investimento foi próximo de R$ 1,2 milhão.

Reforços do Ceará para Série B

GOL - Bruno Ferreira (Caxias): contrato até o fim de 2025.

ZAG - Léo Santos (Ferroviária-SP): empréstimo do Corinthians até fim de 2023.

VOL - Zé Ricardo (América-MG): contrato até o fim de 2023.

ATA - Pedrinho (Volta Redonda): contrato até o fim de 2024.

ATA - Erick Pulga (Ferroviário): contrato até o fim de 2026.

ATA - Nicolas (Goiás): contrato até o fim de 2024.

No cenário geral, a diretoria alvinegra investiu pouco e captou bons ativos. Após os primeiros compromissos do ano, melhorou a reposição do plantel titular e ainda 'atacou' carências. Pedrinho e Pulga chegam com características de 1x1, para preencher os extremos. Nícolas tem oito gols em 2023 e experiência. Bruno Ferreira foi eleito o melhor goleiro do Gauchão.

Os casos de Zé Ricardo e Léo Santos são para crescer as variações nos setores. O primeiro é um segundo volante, com melhor qualidade de passe, em perfil próximo de Arthur Rezende. Já o zagueiro reforça setor importante, que deve ter um rodízio maior de peças com a maratona de jogos durante a sequência da temporada.

Investimento

O maior valor investido foi no atacante Erick Pulga, com custo de R$ 600 mil distribuídos entre Atlético-CE e Ferroviário. Já o goleiro Bruno Ferreira teve uma cláusula contratual paga ao Caxias: R$ 250 mil. Em outros casos, as operações foram livres.

O zagueiro Léo Santos atuava na Ferroviária-SP e chega por empréstimo do Corinthians. O volante Zé Ricardo estava sem clube após passagem pelo América-MG, por exemplo.

A reabertura da janela será entre os dias 3 de julho e 2 de agosto. Assim, até o novo intervalo de datas, o Ceará seguirá com o atual elenco do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, com 38 atletas.

Elenco do Ceará em 2023

Goleiros : Richard, Aguilar, Cristian, André Luiz e Bruno Ferreira .

: Richard, Aguilar, Cristian, André Luiz e . Zagueiros : Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Léo Santos .

: Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e . Laterais-direitos : Warley e Michel Macedo.

: Warley e Michel Macedo. Laterais-esquerdos : Willian Formiga e Danilo Barcelos.

: Willian Formiga e Danilo Barcelos. Volantes : Richardson, Arthur Rezende, Caique, Willian Maranhão e Zé Ricardo .

: Richardson, Arthur Rezende, Caique, Willian Maranhão e . Meias : Guilherme Castilho, Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael.

: Guilherme Castilho, Jean Carlos, Chay, Pedro Lucas, David e Léo Rafael. Atacantes: Vitor Gabriel, Erick, Janderson, Álvaro, Hygor, Leandro Carvalho, Luvannor, Daniel, Caio Rafael, Erick Pulga, Pedrinho e Nícolas.