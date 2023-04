Erick Pulga é o ponto positivo da estreia do Ceará na Série B; veja números

O Ceará estreou com derrota para o Ituano na Série B de 2023. Uma atuação ruim nesta sexta-feira (14), no estádio Novelli Júnior/SP, com lições para a sequência da competição, mas um ponto positivo: as boas impressões deixadas por Erick Pulga, na estreia pelo Vovô.

O atacante de 22 anos entrou no 2º tempo e ficou em campo por 30 minutos. O suficiente para apresentar mais que os companheiros do setor, ampliando o volume ofensivo alvinegro na partida.

Aberto pela esquerda, demonstrou ousadia, tentou o drible no 1x1 e gerou uma chance de perigo, defendida pelo goleiro Deivity. Com 77% dos passes, ainda venceu 50% dos duelos no chão. A amostragem é curta, mas mostrou que o atleta é uma opção e briga por espaço.

O desempenho em 2023 pelo Ferroviário credenciou Pulga como revelação do futebol cearense. Torcedor do Ceará de arquibancada, chega com a responsabilidade de defender um time de massa em um momento de retomada à elite, com chance de ser protagonista.

No fim, tem tudo para ajudar. A atuação contra o Ituano é apenas o início do processo, mas Pulga tem características fundamentais para o modelo tático do técnico paraguaio Gustavo Morínigo e mostrou que tentará ser mais acionado.

Erick Pulga contra o Ituano (SofaScore)

Minutos: 30

Finalização no gol: 1

Finalização bloqueada: 1

Dribles: 2/4

Toques: 26

Passes certos: 77%

Passes decisivos: 2

Cruzamentos: 1

Bolas longas: 1

Duelos no chão: 5/10

Faltas sofridas: 3