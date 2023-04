Ceará fecha acordo e contrata atacante Nicolas, do Goiás

O Ceará venceu a concorrência e fechou acordo com o Goiás para contratar o atacante Nicolas. O jogador, de 33 anos, deve rescindir contrato ainda nesta terça-feira (18) para assinar com o Vozão.

Segundo o ge, Nicolas sequer viajou com a delegação esmeraldina para Lima, no Peru, onde o Goiás enfrenta o Universitario, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Na temporada de 2023, Nicolas somou 22 partidas, com oito gols e três assistências, sendo titular em parte dos jogos.

Histórico

Revelado pelo Juventude, Nicolas tem passagem por diversas equipes como Caxias, Criciúma e Paysandu. A chegada ao Goiás foi em 2021, totalizando 96 exibições, 29 gols e oito assistências.

O Ceará ainda não anunciou de forma oficial o atleta e não deu informações de quando o jogador chegará ao Ceará para ficar a disposição de Gustavo Morínigo.